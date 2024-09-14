Солдаты ВСУ жгут жилые дома в Курской области с помощью дронов «Баба-Яга», рассказал снайпер-разведчик казачьей разведывательной бригады «Терек» Добровольческого штурмового корпуса с позывным «Ворчун» в репортаже специального корреспондента телеканала «Россия-1» Елены Ерофеевой, опубликованном в Telegram-канале «Всероссийское казачье общество».

«Это настоящий терроризм. Дрон «Баба-Яга» прилетает и жжет дома. Также солдаты ВСУ оборачивают противотанковые мины в кору дерева, чтобы было похоже на бревно», — сказал он.

Как отметил командир миномета, заместитель командира взвода 40-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Гюрза», украинские солдаты все пытаются спастись бегством.

«Они сначала бились, а сейчас отступают. Противник заметно ослабевает. Мы отбиваем у противника желание ходить по нашей земле», — сказал он.

Ранее казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев назвал слабое место у дронов «Баба-яга».