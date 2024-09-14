ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов за четыре часа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Никитовский район Горловки в Донецкой народной республике (ДНР), применив за четыре часа семь снарядов. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным СЦКК, снаряды отправлялись из населенного пункта Катериновка. В 9:05 (совпадает с мск) украинские войска выпустили три снаряда. В 9:20 и 11:35 ВСУ применили по два боеприпаса. При всех обстрелах задействовались снаряды калибра 155 мм.

11 сентября ВСУ атаковали Донецк и Горловку, выпустив с начала суток 11 снарядов калибра 155 мм. По информации представительства, украинские войска совершили пять обстрелов. Два из них осуществлялись из населенного пункта Курахово в сторону Донецка.

12 сентября центр Горловки был обесточен в результате попадания в подстанцию со стороны украинских войск.

Ранее ВСУ обстреляли больницу в Горловке.