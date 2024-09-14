Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солдаты ВСУ отказались выполнять приказ и сдались в плен в ДНР

Рожин: солдаты ВСУ отказались выполнять приказы и сдались в плен

close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия России взяла в плен подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое отказалось выполнять приказы командования. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Все произошло на Дзержинском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказал Рожин, украинский солдат с позывным «Ворон» запрашивал у командования разрешение на отступление. Однако военный получил отказ. Ему приказали в случае пулеметного огня ложиться на землю и переждать опасность.

В свою очередь, украинские военные предпочли сохранить свои жизни и сдаться в плен российским войскам.

«Локализовав позицию ВСУ, с которой были перехвачены радиопереговоры, операторы БПЛА ВС РФ сбросили листовки с подробной инструкцией по сдаче в плен», — рассказал Рожин.

До этого сообщалось, что бойцы 5-й отдельной бригады Южной группировки войск в ходе штурма одного из районов Красногоровки взяли в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в МО РФ назвали число сдавшихся в плен солдат ВСУ за неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами