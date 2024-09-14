Армия России взяла в плен подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое отказалось выполнять приказы командования. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Все произошло на Дзержинском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказал Рожин, украинский солдат с позывным «Ворон» запрашивал у командования разрешение на отступление. Однако военный получил отказ. Ему приказали в случае пулеметного огня ложиться на землю и переждать опасность.

В свою очередь, украинские военные предпочли сохранить свои жизни и сдаться в плен российским войскам.

«Локализовав позицию ВСУ, с которой были перехвачены радиопереговоры, операторы БПЛА ВС РФ сбросили листовки с подробной инструкцией по сдаче в плен», — рассказал Рожин.

До этого сообщалось, что бойцы 5-й отдельной бригады Южной группировки войск в ходе штурма одного из районов Красногоровки взяли в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в МО РФ назвали число сдавшихся в плен солдат ВСУ за неделю.