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Российские военные разбили пять бригад ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: формирования пяти бригад ВСУ понесли потери в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России нанесли поражение формированиям пяти бригад украинской армии и одной бригаде территориальной обороны в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Потери понесли формирования 59-й, 150-й механизированных, 68-й, 142-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны вблизи населенных пунктов Селидово, Гродовка, Цукурино, Новоэкономическое и Михайловка.

Кроме того, российские войска отразили три контратаки штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад украинской армии.

По данным Минобороны РФ, противник при этом потерял до 560 военнослужащих. Также уничтожены американская гаубица М777, артустановка «Акация», гаубица Д-30 и несколько автомобилей.

Накануне сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 39 ударов по инфраструктуре Украины.

ВСУ за семь дней потеряли на всех направлениях СВО почти 17 тыс. военнослужащих. В плен сдались 49 украинских военных.

Ранее российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР.

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