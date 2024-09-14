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Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток»

Минобороны: группировка «Восток» за сутки уничтожила до 105 солдат ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 105 солдат, танк, гаубицу Caesar и полевой склад боеприпасов в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские войска нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 118-й бригаде теробороны. Также военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ отразили атаку 72-й механизированной бригады украинских войск.

Боевые действия проходили в Донецкой народной республике и Запорожской области, добавили в Минобороны.

Из этой же сводки следует, что группировка войск «Север» нанесла поражение подразделениям Вооруженных сил Украины на Липцовском и Волчанском направлениях. Потери украинской армии составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Кроме того, военнослужащие группировки войск «Днепр» ударили по живой силе ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Противник располагался в районе населенных пунктов Веселое и Токаревка Херсонской области и Степногорск Запорожской области.

Ранее Алаудинов рассказал о бегстве украинских военных с территории РФ.

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