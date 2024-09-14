Жители Сумской области уверены, что российская армия разгромит Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом пишет РИА Новости, приводят слова женщины, эвакуированной из приграничья Курской области.

Как рассказал женщина, ее сестра долгие годы живет в Сумской области. По ее словам, жители украинского региона уверены, что ВС России вытеснят ВСУ с территории Курской области.

«И (сестра) сказала, что в Сумах народ ожидает. Народ там ждет, что все равно (ВС РФ) выгонят их назад. Народ уверен, что не задержатся (ВСУ) все равно, не удержатся», — сказала она.

13 сентября министерство обороны России опубликовало кадры нанесения удара артиллерийскими расчетами группировки войск «Север» по скоплению силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе в приграничном районе Курской области.

В военном ведомстве добавили, что российская армия нанесла удары по районам, где были сосредоточены силы противника в Сумской области.

Ранее в США рассказали о последствиях отступления ВСУ из Курской области.