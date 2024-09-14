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Названы суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

Минобороны РФ: группировка «Запад» за сутки ликвидировала до 520 бойцов ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 520 солдат в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ о ходе боевых действий.

Как рассказали в ведомстве, за данный промежуток времени военнослужащим страны удалось улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям семи бригад ВСУ. Речь идет об украинских подразделениях в районе населенных пунктов Терны в Донецкой народной республике (ДНР), Розовка в Луганской народной республике (ЛНР) и Боровая, Новоосиново, Ковшаровка, Кругляковка, Глушковка в Харьковской области.

Более того, бойцы «Запада» отразили одну контратаку штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ. Где именно произошло сражение, в министерстве не уточнили.

«Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, <...> две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два полевых склада боеприпасов», — уточняется в сводке.

Также, по данным ведомства, Вооруженные силы РФ ликвидировали три самоходные артиллерийские установки (САУ) — одну Braveheart и две «Гвоздики». Первая была произведена в Великобритании.

Ранее российский солдат в одиночку прорвал оборону ВСУ в ДНР.

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