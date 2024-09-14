Минобороны отчиталось о работе группировки войск «Север» за сутки

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липцовском и Волчанском направлениях. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военнослужащие ударили по позициям 113-й и 125-й бригад территориальной обороны ВСУ. Операция проводилась в районе населенных пунктов Верхняя Писаревка и Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30», — говорится в сообщении.

Накануне в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ потеряли за неделю на всех направлениях СВО почти 17 тыс. военнослужащих. Также в ведомстве сообщили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих.

Ранее российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР.