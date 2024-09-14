ВСУ атаковали 28 населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли и атаковали с помощью беспилотников 28 населенных пунктов в Белгородской области, пострадали двое человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

51 боеприпас украинские войска выпустили по 11 населенным пунктам Белгородского района (Петровка, Репное, Соломино, Бессоновка, Красный Хутор, Журавлёвка, Таврово, Щетиновка, Крутой Лог, Никольское и Новая Деревня). В Новой Деревне повреждения получили два частных домовладения, посекло осколками автомобиль.

Кроме того, район атаковали при использовании девяти беспилотников, пять из которых сбила система ПВО, проинформировал Гладков.

«Возле села Бессоновка в результате атаки БПЛА ранен водитель комбайна. Бойцы самообороны доставили мужчину в городскую больницу №2 города Белгорода. После оказания необходимой помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение», — отметил глава региона.

В окрестностях села Богун-Городок в Борисовском районе на мине подорвался грузовик, продолжил Гладков. Пострадавший сам обратился за помощью к медикам. А по селу Новоалександровка в этом же районе был выпущен один дрон — обошлось без последствий.

41 снаряд ВСУ выпустили по поселкам Маслова Пристань, Первомайский, селам Архангельское, Новая Таволжанка, Зиборовка, Терезовка, Муром и хутору Мухин в Шебекинском городском округе. В поселке Маслова Пристань и селе Терезовка повреждения получили частные домовладения (по одному в каждом населенном пункте). Фиксировались атаки с помощью четырех беспилотников, двое сбиты.

«В селе Муром поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», — уточнил Гладков.

Восемь прилетов, включая один FPV-дрон, зафиксировали в селе Борисовка (повреждена сельхозтехника) и на хуторе Киселев (повреждения получил частный дом) в Волоконовском районе.

С помощью девяти боеприпасов и трех беспилотников были атакованы поселок Горьковский, села Козинка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. Обошлось без пострадавших и повреждений.

22 боеприпаса ВСУ выпустили по селам Колотиловка и Репяховка Краснояружского района. Населенные пункты также атаковали два беспилотника. Без последствий, подчеркнул Гладков.

Кроме того, система ПВО сбила пять БПЛА самолетного типа над Старооскольским городским округом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у России достаточно сил и средств, чтобы убрать подразделения ВСУ с территории Курской области, а также не пустить их в Белгород.

Ранее Гладков опроверг потерю Журавлевки в Белгородской области.