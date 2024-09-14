ВСУ устроили артобстрел Херсонской области

Вооруженные силы Украины устроили артиллерийский обстрел девяти населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Днем украинская армия нанесла 22 удара, ночью — 17. Обстрелам ВСУ подверглись Днепряны, Корсунка, Новая Каховка, Великие Копани, Каховка, Малая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Алешки и Великая Лепетиха.

Накануне киевские войска обстреляли рынок в городе Новая Каховка Херсонской области, пострадали шесть человек.

До этого ВСУ нанесли удары по автотранспортному предприятию в Каховке. Трое пострадавших получили ранения средней степени тяжести и двое — тяжелой.

В августе украинские военнослужащие обстреляли село Казачьи Лагеря в Херсонской области, тринадцатилетний подросток получил минно-взрывные травмы.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что украинская армия использует в регионе тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. В частности, ВСУ направляют беспилотные летательные аппараты на мирное население и гражданские автомобили.

Ранее российские войска нанесли удар по крыше торгово-развлекательного центра в Херсоне, которую ВСУ использовали для запуска дронов.