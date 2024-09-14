По данным воздушной разведки, ВСУ активно строят укрепления на правом берегу Днепра

В последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят на правобережье Днепра активные работы по возведению укреплений с применением гражданской техники. Об этом со ссылкой на командира взвода воздушной разведки с позывным Топаз сообщает ТАСС.

По его словам, ВСУ «активно окапываются на той стороне», привлекая для постройки фортификационных сооружений гражданский транспорт и обычные небронированные тракторы с ковшами. Группировка войск «Днепр» активно препятствует этим действиям с помощью дронов, которые поражают технику противника.

7 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что находящийся на правобережье Днепра Херсон стал «практически пустынен». По его оценкам, из 340 тысяч населения в городе осталось около 50 тысяч, при этом «там очень много украинских военных, находятся центры обучения, есть иностранные наемники». Глава региона назвал сложным положение гражданского населения, так как простые люди «лишены возможности получить элементарные бытовые услуги», а мужчин «по-прежнему отлавливают на улицах и насильно мобилизуют».

Ранее в США назвали пугающими темпы отступления ВСУ в ДНР.