Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

По данным воздушной разведки, ВСУ активно строят укрепления на правом берегу Днепра

Воздушная разведка: на правом берегу Днепра ВСУ активно строят укрепления

close
РИА Новости

В последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят на правобережье Днепра активные работы по возведению укреплений с применением гражданской техники. Об этом со ссылкой на командира взвода воздушной разведки с позывным Топаз сообщает ТАСС.

По его словам, ВСУ «активно окапываются на той стороне», привлекая для постройки фортификационных сооружений гражданский транспорт и обычные небронированные тракторы с ковшами. Группировка войск «Днепр» активно препятствует этим действиям с помощью дронов, которые поражают технику противника.

7 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что находящийся на правобережье Днепра Херсон стал «практически пустынен». По его оценкам, из 340 тысяч населения в городе осталось около 50 тысяч, при этом «там очень много украинских военных, находятся центры обучения, есть иностранные наемники». Глава региона назвал сложным положение гражданского населения, так как простые люди «лишены возможности получить элементарные бытовые услуги», а мужчин «по-прежнему отлавливают на улицах и насильно мобилизуют».

Ранее в США назвали пугающими темпы отступления ВСУ в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами