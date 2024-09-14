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На Чукотке высадили российский десант в рамках учений «Океан»

Минобороны: на Чукотке корабли СФ высадили десант в рамках учений «Океан»

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Министерство обороны РФ

В рамках учений «Океан -2024» корабли Северного флота (СФ) высадили морской десант на Чукотке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что в учениях приняла участие Арктическая экспедиционная группировка войск СФ. В рамках мероприятия военнослужащие высадились на необорудованное побережье моря в районе мыса Ванкарем.

Также в министерстве отметили, что в составе группировки действуют большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов». Управление силами осуществляется с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

10 сентября Минобороны сообщило, что в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Океан-2024» примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов, а также более 90 тыс. военнослужащих. Также в мероприятиях задействуют свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, порядка 7 тыс. единиц военной техники и более 90 тыс. личного состава.

Ранее военный эксперт назвал цели учений «Океан-2024».

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