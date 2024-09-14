Нидерланды отказались от передачи Украине обещанного комплекса Patriot

Нидерланды пока не смогут передать Украине обещанную систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщил портал NL Times, сославшись на министерство обороны королевства.

В материале отмечается, что Амстердам планировал снабдить Киев техникой совместно с еще одной страной. Однако это неназванное государство отказалось от участия в проекте, поэтому Нидерландам пришлось отказаться от реализации инициативы.

28 мая 2024 года министр обороны королевства Кайса Оллонгрен заявила, что правительство страны предложило союзникам совместно собрать комплекс Patriot и поставить его на Украину. Нидерланды выразили готовность предоставить для системы ПВО основные компоненты и детали, попросив другие государства добавить недостающие части.

10 июля украинский президент Владимир Зеленский признался, что Киеву никогда не будет достаточно поставленных западными партнерами средств противовоздушной обороны. В том числе это касается комплексов Patriot.

При этом 15 июля глава государства провел пресс-конференцию в столице Украины, в ходе которой назвал необходимое стране количество комплексов Patriot. По его словам, для защиты неба Киеву надо 25 таких машин.

Ранее Зеленский рассказал о неофициальных поставках комплексов Patriot на Украину.