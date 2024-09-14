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Нидерланды отказались от передачи Украине обещанного комплекса Patriot

NL Times: Нидерланды отменили отправку Patriot на Украину из-за отказа союзника

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Global Look Press

Нидерланды пока не смогут передать Украине обещанную систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщил портал NL Times, сославшись на министерство обороны королевства.

В материале отмечается, что Амстердам планировал снабдить Киев техникой совместно с еще одной страной. Однако это неназванное государство отказалось от участия в проекте, поэтому Нидерландам пришлось отказаться от реализации инициативы.

28 мая 2024 года министр обороны королевства Кайса Оллонгрен заявила, что правительство страны предложило союзникам совместно собрать комплекс Patriot и поставить его на Украину. Нидерланды выразили готовность предоставить для системы ПВО основные компоненты и детали, попросив другие государства добавить недостающие части.

10 июля украинский президент Владимир Зеленский признался, что Киеву никогда не будет достаточно поставленных западными партнерами средств противовоздушной обороны. В том числе это касается комплексов Patriot.

При этом 15 июля глава государства провел пресс-конференцию в столице Украины, в ходе которой назвал необходимое стране количество комплексов Patriot. По его словам, для защиты неба Киеву надо 25 таких машин.

Ранее Зеленский рассказал о неофициальных поставках комплексов Patriot на Украину.

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