ВСУ выпустили более 130 снарядов по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Белгородской области 131 боеприпас и 25 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, по словам главы региона, украинские войска применили 51 боеприпас и девять беспилотников при ударах по Белгородскому району. Еще восемь снарядов и один FPV-дрон выпустили по Волоконовскому району.

Гладков добавил, что при атаке Грайворонского городского округа украинские войска использовали девять боеприпасов и три беспилотника. При этом при ударах по Краснояружскому району ВСУ выпустили 22 снаряда и два дрона.

В Старооскольском городском округе системы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников. Также украинские военнослужащие обстреляли Шебекинский городской округ 41 боеприпасом и четырьмя дронами, отметил губернатор Белгородской области.

До этого Гладков сообщил, что система оповещения в области продолжает совершенствоваться. Губернатор отметил, что за лето правительству региона поступило 40 жалоб. При этом в августе число обращений сократилось до одного.

Ранее в Белгородской области грузовой автомобиль подорвался на мине.