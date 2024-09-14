Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области в третий раз за день объявили ракетную опасность

Смирнов: ракетную опасность объявили на территории Курской области

close
Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Ракетную опасность объявили в Курской области в третий раз за день. О введении особого режима в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он.

При этом людей, которые находятся на улице, врио главы субъекта призвал зайти в ближайшие здания или найти иные укрытия.

В ночь на 14 сентября на территории Курской области объявили ракетную опасность. Особый режим действовал в период с 1:50 до 4:11 мск.

Утром в тот же день власти вновь предупредили жителей региона об угрозе ракетной атаки. Пост с соответствующим содержанием Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале в 9:37 мск. Об отмене особого режима исполняющий обязанности губернатора сообщил спустя 38 минут.

13 сентября в воздушном пространстве Курской области перехватили несколько украинских управляемых авиационных бомб. Всего системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять таких снарядов.

Ранее в Курской области оценили ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу во время атак на регион.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами