В Курской области в третий раз за день объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курской области в третий раз за день. О введении особого режима в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он.

При этом людей, которые находятся на улице, врио главы субъекта призвал зайти в ближайшие здания или найти иные укрытия.

В ночь на 14 сентября на территории Курской области объявили ракетную опасность. Особый режим действовал в период с 1:50 до 4:11 мск.

Утром в тот же день власти вновь предупредили жителей региона об угрозе ракетной атаки. Пост с соответствующим содержанием Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале в 9:37 мск. Об отмене особого режима исполняющий обязанности губернатора сообщил спустя 38 минут.

13 сентября в воздушном пространстве Курской области перехватили несколько украинских управляемых авиационных бомб. Всего системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять таких снарядов.

Ранее в Курской области оценили ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу во время атак на регион.