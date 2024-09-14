Горловка в ДНР подверглась обстрелу со стороны украинских войск

Украинские бойцы обстреляли город Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Из заявления следует, что атака была зафиксирована в 7:45 (совпадает с мск).

«Обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Газета.Ru») по направлению <...> населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район)», — говорится в публикации.

В представительстве ДНР уточнили, что всего украинские солдаты выпустили по городу три снаряда. Они имели калибр 155 миллиметров.

При этом предыдущий обстрел Горловки зарегистрировали в ночь на 14 сентября в 2:30 (совпадает с мск). Тогда в сторону населенного пункта также выпустили три снаряда аналогичного калибра.

12 сентября в Горловке произошло частичное отключение света в связи с попаданием украинского снаряда в местную электрическую подстанцию. Как рассказал мэр города Иван Приходько, проблемы с энергоснабжением возникли в центральных районах.

Ранее в Горловке из-за обстрела со стороны украинских войск пострадала пожилая женщина.