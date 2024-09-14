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Замглавы Минобороны проверил обеспечение войск в зоне СВО

Замглавы МО РФ Булыга материально-техническое обеспечение войск в зоне СВО

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга проинспектировал материально-техническое обеспечение войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Булыга проинспектировал один из базовых районов подразделений группировки войск «Восток», расположенный в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в военном ведомстве.

В пресс-службе рассказали, что Булыга также проверил организацию работы специалистов-ремонтников группировки, а также содержание складских помещений в тыловых районах.

Кроме этого, генерал-лейтенант проинспектировал возведение нового заглубленного временного пункта дислокации. В пресс-службе добавили, что подобные сооружения будут возводиться во всех группировках войск.

Замминистра обороны по итогам проверки отметил положительную динамику в работе подразделений тыла и поставил задачи по его дальнейшему совершенствованию.

Генерал-лейтенант Андрей Булыга состоит в Координационном совете по безопасности приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей. Ему поручено курировать вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан.

Ранее замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным «Волшебник» рассказал, что российские бойцы построили в Херсонской области замаскированную подземную военную базу.

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