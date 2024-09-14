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В приграничном регионе РФ сбили украинский беспилотник

Богомаз: в Брянской области предотвратили атаку украинского БПЛА

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РИА Новости

Украинские военные предприняли неудачную попытку нанести удар по территории Брянской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он рассказал, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дрон самолетного типа. При этом сработавшие в российском субъекте системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали заданную цель.

«Пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении.

Богомаз добавил, что сейчас на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Также глава Брянской области выразил благодарность российским военнослужащим, защищающим небо над регионом.

13 сентября министерство обороны РФ сообщило об уничтожении одного украинского беспилотника в воздушном пространстве Брянской области. Дрон самолетного типа заметили около 13:30 мск, после чего его сбили средства ПВО.

Утром в тот же день Богомаз заявил, что ночью во вверенном ему субъекте нейтрализовали сразу девять БПЛА. По словам губернатора, из-за действий ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в Брянской области за одну ночь уничтожили более 50 дронов.

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