Российские бойцы построили подземную военную базу на херсонском направлении

Бойцы Вооруженных сил РФ построили в Херсонской области подземную военную базу, которая хорошо замаскирована, так что ее невозможно обнаружить с помощью беспилотников и спутников. Об этом сообщил РИА Новости замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным «Волшебник».

По его словам, подземный комплекс предназначен для восстановления боеспособности военнослужащих. Здесь будет происходить доукомплектование, переподготовка и боевое слаживание личного состава. Отдохнувшее подразделение будет отсюда отправляться на линию фронта, отметил «Волшебник».

Он сообщил, что база находится на глубине восьми метров, в вход в нее замаскирован так, что его невозможно заметить с помощью дронов и спутников.

Замкомандира батальона рассказал, что в комплексе есть места для отдыха, учебные классы, оружейная комната, кухня, баня, душевая, столовая. База может разместить до 100 военных, добавил «Волшебник».

В конце июля стало известно, что российская группировка войск «Запад» оборудовала подземный хлебозавод для бойцов на Купянском направлении. В сутки здесь выпекают порядка 900 буханок хлеба. Кроме того, там создается 400 различных булочек для бойцов. После изготовления горячий хлеб отправляют бойцам на передовые позиции.

Ранее в Госдуме назвали подземные военные заводы Украины «бесполезной грудой металлолома».