В Одессе звучат взрывы

Несколько взрывов прогремело в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ.

Помимо того, местные паблики сообщают что взрывы звучат в нескольких районах города и в пригородах — в том числе между Ильичевском (украинское название — Черноморск) и Совиньоном.

При этом отмечается, что некоторые беспилотники были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны (ПВО) прямо над жилыми домами, на которые упали горящие обломки.

Налет беспилотников на Одессу подтвердил мэр города Геннадий Труханов в своих социальных сетях.

До этого взрывы произошли в городе Харькове.

Подробности инцидента не приводились. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях Украины. 11 сентября издание «Общественное» сообщило о двух взрывах в Сумах. Они произошли в подконтрольном украинским властям городах Херсоне и Днепре.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре.