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В Израиле заявили о ракетной атаке с территории Ливана

ЦАХАЛ: со стороны Ливана выпустили пять ракет, часть из них перехвачены

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Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск пяти ракет со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Израильские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили часть ракет, летевших в сторону Западной Галилеи, остальные упали в безлюдной местности. О пострадавших не сообщалось.

10 сентября ливанское шиитское движение «Хезболла» провело пять боевых операций против израильской армии. В частности, бойцы нанесли беспилотниками-камикадзе удары по запасному штабу северного корпуса ЦАХАЛ, штабу расположения резерва израильской дивизии «Галилея» и их логистическим складам в Амияде. В организации отметили, что все цели поражены прямым попаданием, а атака стала ответом на утренний удар израильского дрона на востоке Ливана.

8 сентября израильская система ПВО сбила над северной частью страны «подозрительный воздушный объект», летевший со стороны Ливана. В тот же день ЦАХАЛ зафиксировал обстрел северных районов Израиля с территории Ливана, сообщалось о порядка 50 запущенных снарядов.

Ранее в ООН призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь.

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