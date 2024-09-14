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Минобороны США заключило контракт на строительство заправщиков для ВМС

Пентагон заключил контракт на $6,7 млрд на строительство 8 танкеров-заправщиков

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

США заключили контракт с компанией National Steel and Shipbuilding на строительство судов-заправщиков для американских Военно-морских сил (ВМС), сумма сделки составляет более $6,7 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

Компания должна спроектировать и построить восемь танкеров-заправщиков John Lewis класса T-AO 205 до января 2035 года. Финансироваться работы будут из бюджета ВМС США.

12 сентября стало известно, что американская военно-промышленная компания Raytheon получила от Пентагона контракт почти на $1,2 млрд на поставку авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования. Ракеты предназначаются для их последующей передачи ряду стран, в том числе Великобритании, ФРГ, Норвегии, Финляндии, Японии и Украине. Работы по контракту должны быть завершены к концу 2028 года.

10 сентября сообщалось, что Пентагон заключил контракт на сумму $5,4 млрд для защиты от воздушных угроз на территории страны и за ее пределами.

Ранее стало известно, что США нарастят производство беспилотников с учетом украинского конфликта.

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