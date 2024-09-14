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Депутат Европарламента осудил разрешения бить ракетами по России

Евродепутат от Словакии назвал разрешения бить ракетами по России игрой с огнем

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U.S. Army/AP

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал разрешения Соединенных Штатов и Британии для Украины бить ракетами по России игрой с огнем. Об этом политик пишет в своем Telegram-канале.

«Есть вообще еще кто-то, кто не видит, что тут серьезно грозит ядерная война? Американцы обсуждают то, что разрешат украинцам использование своего оружия дальнего радиуса», — считает Блага.

Депутат отметил, что подобные разрешения будут означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией, а это, по словам Благи, «игра с ядерным огнем».

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент США Джо Байден по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером может одобрить Украине нанесение ударов вглубь территорий РФ.

13 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о полном одобрении Оттавой снятия ограничений на ракетные удары Украины вглубь РФ с использованием западных вооружений.

Ранее в Германии заявили, что не поставляют Украине оружие для ударов вглубь РФ.

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