Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о неофициальных поставках на Украину ЗРК Patriot

Зеленский: поставленных Украине ЗРК Patriot больше, чем было заявлено

close
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переданных Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot больше, чем было заявлено публично. Видео выступления в Telegram опубликовала пресс-служба украинского лидера.

Зеленский добавил, что несмотря на это, количество поставленных ЗРК все еще недостаточно, чтобы обеспечить потребность Вооруженных сил Украины.

Днем 13 сентября Зеленский заявил, что США в три раза сократили поставки боеприпасов к ракетным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, украинская сторона испытывает недостаток и в других типах боеприпасов.

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Украине, заявил, что создание интегрированной системы противовоздушной обороны для Украины является ключевым приоритетом для Соединенных Штатов.

На днях в Пентагоне заявили, что поставки Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) являются приоритетом военной поддержки со стороны США.

Ранее сообщалось, что Литва планирует приобрести для передачи Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами