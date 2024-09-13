Зеленский рассказал о неофициальных поставках на Украину ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переданных Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot больше, чем было заявлено публично. Видео выступления в Telegram опубликовала пресс-служба украинского лидера.

Зеленский добавил, что несмотря на это, количество поставленных ЗРК все еще недостаточно, чтобы обеспечить потребность Вооруженных сил Украины.

Днем 13 сентября Зеленский заявил, что США в три раза сократили поставки боеприпасов к ракетным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, украинская сторона испытывает недостаток и в других типах боеприпасов.

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Украине, заявил, что создание интегрированной системы противовоздушной обороны для Украины является ключевым приоритетом для Соединенных Штатов.

На днях в Пентагоне заявили, что поставки Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) являются приоритетом военной поддержки со стороны США.

Ранее сообщалось, что Литва планирует приобрести для передачи Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.