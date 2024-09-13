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Военный РФ рассказал о новой тактике ВСУ в Курской области

Боец РФ заявил об использовании ВСУ новых тактических приемов в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Агрессия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области теперь сопровождается использованием новых тактических методов. Об этом сообщает военнослужащий 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России Андрей в интервью изданию Daily Storm.

Он отметил, что одной из особенностей действий украинских войск на этом участке является активное применение инженерной техники.

«С танками всегда идет инженерная машина, но такие я раньше не встречал», — подчеркнул боец.

Андрей также уточнил, что ВСУ выстраивают танки в колонну, а боевые машины поочередно ведут огонь по российским позициям, создавая впечатление, что работает только один танк.

Кроме того, по его словам, в Курской области украинские войска используют мобильные пехотные группы, которые быстро заходят в населенные пункты, выполняют поставленные задачи и затем покидают территорию.

Также Андрей упомянул о тактике заманивания противника, назвав это одним из наиболее неприятных аспектов боевых действий в регионе. Он указал на значительное превосходство украинских средств радиоэлектронной борьбы и выборочное применение артиллерии со стороны ВСУ. «Основное внимание уделяется FPV-дронам, которых здесь действительно много. Почти каждая дорога находится под их контролем,» — резюмировал военнослужащий.

Сегодня сообщалось, что в Курской области уничтожены три управляемые авиабомбы.

Ранее в Минобороны рассказали о ситуации в Курской области.

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