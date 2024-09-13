Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский оценил проблемы с комплектованием ВСУ

Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ в районе Покровска

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть проблемы с комплектованием бригад на фронте, в том числе в районе Покровска (Красноармейск), сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что всем понятно, что на фронте сейчас тяжело, всюду требуются подкрепления — укомплектованные и готовые к бою подразделения.

Зеленский добавил, что Киеву пока не удалось добиться результата, хотя существующие проблемы обсуждались с союзниками Украины. Он отметил, что стороны еще далеки от полного выполнения недавних договоренностей.

Ранее Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира», пообещав, что на мероприятие пригласят российского представителя.

Также президент Украины заявил на пресс-конференции, что встретится со своим американским коллегой Джо Байденом «в этом месяце». По словам Зеленского, ему необходимо представить свой «план победы над Россией».

Кроме того, украинский президент раскритиковал партнеров, которые «не сбивают цели над своими территориями». Зеленский заявил, что «пока что только Беларусь сбивала российские «шахеды».

Ранее Зеленский назвал контрнаступление РФ в Курской области «планом Украины».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами