Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть проблемы с комплектованием бригад на фронте, в том числе в районе Покровска (Красноармейск), сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что всем понятно, что на фронте сейчас тяжело, всюду требуются подкрепления — укомплектованные и готовые к бою подразделения.

Зеленский добавил, что Киеву пока не удалось добиться результата, хотя существующие проблемы обсуждались с союзниками Украины. Он отметил, что стороны еще далеки от полного выполнения недавних договоренностей.

Ранее Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира», пообещав, что на мероприятие пригласят российского представителя.

Также президент Украины заявил на пресс-конференции, что встретится со своим американским коллегой Джо Байденом «в этом месяце». По словам Зеленского, ему необходимо представить свой «план победы над Россией».

Кроме того, украинский президент раскритиковал партнеров, которые «не сбивают цели над своими территориями». Зеленский заявил, что «пока что только Беларусь сбивала российские «шахеды».

Ранее Зеленский назвал контрнаступление РФ в Курской области «планом Украины».