В Минобороны РФ назвали число сбитых американских ракет ATACMS за неделю

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, средства ПВО также сбили 30 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 25 реактивных снарядов HIMARS производства США и 433 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 237 вне зоны проведения специальной военной операции.

Днем 13 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины были сбиты в приграничном районе региона.

Дежурные средства противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи сбили и перехватили 20 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. По данным министерства обороны, восемь дронов уничтожены над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской. Еще по два беспилотника перехвачено и сбито над Смоленской и Орловской областями. Над Калужской областью ночью был сбит один дрон.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Киев «зачастил» с налетами дронов на РФ.