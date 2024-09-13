Министерство обороны России сообщило, что в результате действий подразделений группировки войск «Восток» за прошедшую неделю в Донецкой народной республики (ДНР) был занят населенный пункт Водяное.

Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), трех бригад территориальной обороны и бригады национальной гвардии. Также были отражены 12 контратак подразделений ВСУ.

В минобороны также сообщили, что противник потерял до 820 военнослужащих, танк, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии калибра 155 мм. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что взятие города Северска в Донецкой народной республике российскими солдатами позволит снизить интенсивность обстрелов западных территорий Луганской народной республики (ЛНР) со стороны украинских бойцов. Марочко уточнил, что «неплохое продвижение» наблюдается со стороны населенного пункта Золотаревка. Наступление на этом направлении эксперт назвал «лобовой атакой», которая позволит ВС РФ «выдавить» украинских солдат из Северска.

Ранее сообщалось, что в ДНР пройдет суд над двумя наемниками из Грузии и США.