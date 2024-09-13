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Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении Долиновки в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под свой контроль населенный пункт Долиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в еженедельной сводке Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, под контролем подразделения группировки войск «Центр» в том числе оказались поселок Новогродовка, а также села Калиново, Мемрик и Галицыновка. Российские военные поразили формирования семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, двух егерских, воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ),а также бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады «Лють» национальной полиции Украины. Бойцы подразделения группировки «Центр» также отразили 50 контратак штурмовых групп ВСУ.

По информации Минобороны РФ, за неделю на данном направлении украинские войска потеряли до 3670 военнослужащих, два танка и 23 боевые бронированные машины. В их числе боевая машина пехоты Bradley и две бронемашины MaxxPro производства США. Кроме того, Вооруженными силами РФ были уничтожены 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии ВСУ.

13 сентября военный эксперт Андрей Марочко заявлял о важности взятия города Северска в ДНР, поскольку это позволит снизить интенсивность обстрелов западных территорий Луганской народной республики (ЛНР) со стороны украинских военных.

Днем ранее глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщал, что из 29 населенных пунктов вблизи Купянска принудительно эвакуируют детей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль наибольшее число территорий в ходе СВО с октября 2022 года.

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