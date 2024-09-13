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В Якутии рассказали подробности боя с награжденным российским офицером

Глава Якутии: в бою с офицером Куценко уничтожены четыре единицы техники

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В ходе боя с участием российского офицера Дмитрия Куценко, который 10 часов сдерживал атаки украинских военных, были уничтожены четыре единицы техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также около двух десятков солдат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Он отметил, что благодаря действиям офицера, ВСУ отступили и один из ныне освобожденных населенных пунктов был удержан. По словам Николаева, Куценко стал девятым жителем Якутии, удостоившимся звания Героя России за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

2 сентября командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов вручил орден Мужества своему заместителю Ахмеду Бахаеву. Он подчеркнул, что удостоенный награды мужчина с самых первых дней СВО проявлял невероятную отвагу и делал все возможное для победы.

6 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО. Также глава Генштаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений об обстановке в зоне ответственности.

Ранее российский боец в одиночку прорвал оборону ВСУ в Донецкой народной республике.

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Операция на Украине
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