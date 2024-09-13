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Зеленский сообщил о возвращении из плена 49 украинцев

Зеленский: 49 украинцев вернулись на родину в рамках обмена

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

На Украину в рамках обмена вернулись солдаты, находившиеся в плену у российской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Это военнослужащие Вооруженных сил Украины, национальной гвардии, национальной полиции, государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди», — рассказал глава республики.

По словам Зеленского, среди вернувшихся на Украину военных были также солдаты, которые находились на мариупольском заводе «Азовсталь», когда в город весной 2022 года вошли российские войска.

В России пока обмен пленными не комментировали.

13 сентября Mash сообщил, что за последние четыре дня в Курской области в плен сдались как минимум 200 украинских военнослужащих. Среди них — бывшие заключенные, боевики нацбатов, солдаты ВДВ и ССО, а также штурмовики бригад теробороны. Отмечалось, что многие из захваченных в плен украинских военных прошли обучение в Великобритании.

По словам командира «Ахмата» Апти Алаудинова, в Курской области фиксировали присутствие боевиков националистических батальонов «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар», часть из которых попала в плен.

Ранее Алаудинов рассказал о действиях ВСУ против сдающихся в плен военных.

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