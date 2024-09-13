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Экипажи российских вертолетов ударили по живой силе ВСУ в Курской области

МО: экипажи авиации ВС РФ уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области

Экипажи авиации российских войск на вертолетах Ка-52м нанесли удар по живой силе и бронированной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника украинских войск были уничтожены.

9 сентября Минобороны РФ также сообщало, что экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. В ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям украинских войск.

13 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что украинская армия снимает личный состав с других направлений для переброски в Курскую область.

Ранее в США рассказали об огромной цене ВСУ из-за наступления на Курскую область.

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