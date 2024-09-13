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Украинские военные рассказали о проблемах в Курской области

CNN: военные ВСУ заявили о проблемах с навигацией и связью в Курской области

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Thomas Peter/Reuters

Украинские военные, участвующие в боевых действиях в Курской области, испытывают серьезные трудности в коммуникации с командованием. Об этом сообщает CNN со ссылкой на солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военные нескольких подразделений ВСУ рассказали, что навигация и связь с их командирами — острая проблема в Курской области. Согласно материалу CNN, украинские военные полагаются на спутниковую связь Starlink, поскольку сигналы GPS и сотовой связи заглушены. При этом, по словам солдат ВСУ, во многих частях российского региона спутниковая связь просто не работала, что вынуждало их часами ждать приказы командования.

10 сентября командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север» с позывным «Лазарь» рассказывал, что отряды ВСУ несколько раз обстреливали друг друга в Курской области. По его словам, порой украинцы не знали, где находятся российские бойцы. В эти моменты ВСУ заходили на соседнюю лесополосу и били по своим же подразделениям.

Ранее взятые в плен под Курском бойцы ВСУ поблагодарили российских десантников.

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