Украинская армия снимает личный состав с других направлений для переброски в Курскую область. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, слова которого передает ТАСС.

«Противник снимает свой личный состав, перебрасывает его сюда, пытаясь удержать территорию, которую он уже занял на территории Курской области», — сказал он, подчеркнув, что ВСУ несут большие потери.

13 августа Вооруженные силы России освободили еще четыре населенных пункта в Курской области. Освобождены хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Утром 13 сентября российские военные водрузили там флаг РФ.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в США рассказали об огромной цене ВСУ из-за наступления на Курскую область.