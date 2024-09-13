Действия сотрудников территориальных центров комплектования (аналогов военкомата) на Украине являются охотой на людей. Об этом заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, передает РИА Новости.

«Нет доверия к военкоматам от слова совсем <...>. Это люди, которых сейчас чаще всего называют вредителями. Им нужно просто прекратить эту охоту на людей», — заявил он.

Мазурашу добавил, что в случае возникновения реальных конфликтов с украинскими гражданами «никто не верит» в публикуемые ТЦК версии событий. Парламентарий пояснил, что это происходит, потому что люди регулярно видят, как сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, применяя к ним силу.

Среди прочего депутат напомнил об опыте США, которые во вьетнамской кампании фактически понесли неудачу из-за того, что принуждали людей отправляться воевать.

До этого сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе избили мужчину при задержании так, что тот потерял сознание.

В свою очередь депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что в Одессе мужчину со второй группой инвалидности насильно доставили в территориальный центр комплектования и признали его годным к службе.

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