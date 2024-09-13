Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страны Запада готовятся интенсифицировать поставки на Украину средств ПВО

Премьер Польши Туск: Запад готовится интенсифицировать поставки ПВО на Украину

close
Efrem Lukatsky/AP

Западные страны готовятся интенсифицировать поставки на Украину средств ПВО. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«В интересах Запада и в интересах Польши, в интересах нашей безопасности, чтобы Украина во время этой войны была оснащена как можно лучше, и чтобы она могла как можно успешнее защищать украинское небо», — сказал он.

12 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти считают необходимым разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Кроме того, Сикорский выразил уверенность, что Штаты будут поддерживать Украину и после президентских выборов в ноябре текущего года.

В этот же день польское издание Do Rzeczy писало, что надежды Украины на то, что США и Великобритания снимут запрет по использованию дальнобойного оружия для ударов по России во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми, не оправдались.

Ранее Польша закупила у Южной Кореи небоеспособные истребители.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами