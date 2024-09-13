Страны Запада готовятся интенсифицировать поставки на Украину средств ПВО

Западные страны готовятся интенсифицировать поставки на Украину средств ПВО. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«В интересах Запада и в интересах Польши, в интересах нашей безопасности, чтобы Украина во время этой войны была оснащена как можно лучше, и чтобы она могла как можно успешнее защищать украинское небо», — сказал он.

12 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти считают необходимым разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Кроме того, Сикорский выразил уверенность, что Штаты будут поддерживать Украину и после президентских выборов в ноябре текущего года.

В этот же день польское издание Do Rzeczy писало, что надежды Украины на то, что США и Великобритания снимут запрет по использованию дальнобойного оружия для ударов по России во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми, не оправдались.

Ранее Польша закупила у Южной Кореи небоеспособные истребители.