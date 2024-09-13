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ФСБ задержала мужчину, который хотел вступить в легион «Свобода России»

ФСБ: россиянин пытался пересечь границу под Белгородом и примкнуть к террористам

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РИА Новости

На границе Белгородской области и Украины задержали гражданина РФ, который, по версии следствия, хотел вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении уроженца Ленинграда, 1989 г. р., по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), ст. 275 («Государственная измена») УК РФ», — говорится в сообщении силового ведомства.

Предполагается, что мужчина 1989 года рождения сам связался с представителями легиона, после чего попытался пересечь границу с Украиной, чтобы примкнуть к террористам и воевать вместе с ними против российской армии. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.

Легион «Свобода России» — подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое состоит преимущественно из российских граждан. Участвовало в атаках на Белгородскую и Курскую области в марте 2024 года, в ходе которых пострадали мирные жители.

Ранее сообщалось, что жителю Севастополя дали 16 лет за попытку взорвать машину военнослужащего.

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