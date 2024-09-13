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В США рассказали об огромной цене ВСУ из-за наступления на Курскую область

CNN: наступление ВСУ на Курскую область достигнуто огромной ценой

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Thomas Peter/Reuters

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область было достигнуто огромной ценой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских военных.

Военные назвали наступление сложной операцией с потерями на уровне других участков линии фронта.

«У нас... много уничтоженной техники (в Курской области. — «Газета.Ru»)», — рассказал один из военнослужащих украинской армии.

Бои на территории Курской области продолжаются с 6 августа. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что наступление на Курскую область соответствует плану ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили о поддержке Западом вторжения ВСУ в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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