Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ высказались об ударах оружием ЕС вглубь РФ

Писториус: ЕС сам решает, разрешать ли Киеву наносить удары оружием вглубь РФ

close
Global Look Press

В полном соответствии с международным правом страны Европейского союза (ЕС) могут сами принимать решение о том, давать ли разрешение Украине применять переданное ими дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает РИА Новости.

«В соответствии с международным правом ситуация ясная: партнеры на двусторонней основе обсуждают (с Украиной. — «Газета.Ru».), что можно делать с их оружием», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.

При этом Писториус отказался высказываться на тему того, какие мнения у правительства Великобритании и США на тему применения дальнобойного оружия украинской армией, отметив, что «не ему судить, о чем они говорят».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Как заявлял глава британского правительства, Вашингтон и Лондон 13 сентября не планируют разрешать Украине применять поставленное на вооружение дальнобойные орудия для нанесения ударов вглубь РФ.

Ранее во Франции объяснили, почему Запад медлит с решением по ударам вглубь РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами