В ФРГ высказались об ударах оружием ЕС вглубь РФ

В полном соответствии с международным правом страны Европейского союза (ЕС) могут сами принимать решение о том, давать ли разрешение Украине применять переданное ими дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает РИА Новости.

«В соответствии с международным правом ситуация ясная: партнеры на двусторонней основе обсуждают (с Украиной. — «Газета.Ru».), что можно делать с их оружием», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.

При этом Писториус отказался высказываться на тему того, какие мнения у правительства Великобритании и США на тему применения дальнобойного оружия украинской армией, отметив, что «не ему судить, о чем они говорят».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Как заявлял глава британского правительства, Вашингтон и Лондон 13 сентября не планируют разрешать Украине применять поставленное на вооружение дальнобойные орудия для нанесения ударов вглубь РФ.

Ранее во Франции объяснили, почему Запад медлит с решением по ударам вглубь РФ.