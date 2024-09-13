В Росгвардии рассказали об уничтожении украинских «опорников» и станций РЭБ

Спецназ РФ ликвидировал на позициях ВСУ в Курской области до 50 украинских военных, а также уничтожил пять опорных пунктов дислокации и три станции РЭБ. Об этом сообщается в пресс-службе Росгвардии.

В пресс-службе напомнили, что военнослужащие огневой группы подразделения специального назначения Росгвардии выполняют боевые задачи в Курской области в рамках режима КТО.

В ходе разведки были получены данные о месторасположении станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и опорных пунктов противника, которые помогли спланировать и осуществить при поддержке Минобороны огневой налет на украинские позиции, с применением танков Т-72Б3М, расчетов противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и минометов 2Б11.

«В результате налета потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, уничтожено пять опорных пунктов временной дислокации боевиков и три станции РЭБ», — рассказали в Росгвардии.

Также в силовом ведомстве сообщили, что отечественными средствами РЭБ было подавлено 16 FPV-дронов, еще девять — сбиты из стрелкового оружия.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

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