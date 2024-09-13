Эксперт не согласился с утверждением, что Киев изучает ПВО РФ с помощью дронов

Эксперты утверждают, что с помощью массированных налетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Киев изучает возможности российских систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы потом нанести удары западными ракетами. Однако это не совсем так. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов.

«Я бы не сказал, что удары БПЛА самолетного типа по НПЗ, по военным объектам, по жилым домам в Подмосковье — прощупывание почвы. Это все-таки не зона ответственности большой ПВО, которая будет противостоять западным дальнобойным ракетам. Там будет работать другая ПВО. Поэтому прощупывание с помощью БПЛА наших рубежей ПВО — так себе история», — отметил Шкурлатов.

В ночь на 10 сентября над Россией сбили и перехватили 144 украинских беспилотника, 72 из них — над Брянской областью, 20 — над Московской. В подмосковном Раменском дроны попали в жилые многоэтажки.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над российскими регионами пять украинских беспилотников самолетного типа. По информации ведомства, по два БПЛА было уничтожено над Белгородской и Курской областями, один дрон — над Брянской областью.

В ночь на 13 сентября средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов над регионами России.

Ранее российские дроны уничтожили склад с боеприпасами в Черниговской области.