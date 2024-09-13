Украинские войска начали применять дроны, выжигающие бетон

Украинские войска стали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) беспилотники, несущие боеприпасы с сильновоспламеняющейся «начинкой» по типу термитной смеси. Об этом пишет с ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают «зажигалки», которые значительно мощнее предыдущих, они <...> даже бетон выжигают. <...> Хотя эффективность тоже условная, потому что... мы умудряемся быстро потушить такой пожар», — рассказал агентству источник.

При этом представитель силовых структур подчеркнул, что недооценивать исходящую от таких дронов угрозу нельзя, так как дождей в зоне спецоперации сейчас нет и много сухой травы.

О том, что ВСУ начали применять на СВО так называемые «дроны-драконы», 7 сентября сообщал и американский телеканал CNN. Военный аналитик Николас Драммонд в разговоре с журналистами назвал сброс термита при помощи БПЛА «довольно инновационным решением». При этом эксперт выразил сомнение в его эффективности.

Ранее на Украине заявили о планах произвести более миллиона БПЛА.