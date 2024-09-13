Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские войска начали применять дроны, выжигающие бетон

ТАСС: ВСУ стали применять дроны с термитом в зоне спецоперации

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Украинские войска стали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) беспилотники, несущие боеприпасы с сильновоспламеняющейся «начинкой» по типу термитной смеси. Об этом пишет с ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают «зажигалки», которые значительно мощнее предыдущих, они <...> даже бетон выжигают. <...> Хотя эффективность тоже условная, потому что... мы умудряемся быстро потушить такой пожар», — рассказал агентству источник.

При этом представитель силовых структур подчеркнул, что недооценивать исходящую от таких дронов угрозу нельзя, так как дождей в зоне спецоперации сейчас нет и много сухой травы.

О том, что ВСУ начали применять на СВО так называемые «дроны-драконы», 7 сентября сообщал и американский телеканал CNN. Военный аналитик Николас Драммонд в разговоре с журналистами назвал сброс термита при помощи БПЛА «довольно инновационным решением». При этом эксперт выразил сомнение в его эффективности.

Ранее на Украине заявили о планах произвести более миллиона БПЛА.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами