Взрывы произошли на окраине города Одессы на юге Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Источник агентства уточнил, что звуки взрывов раздались в 2:45 (совпадает с мск). Они доносились со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник).

«На станции расположено несколько складов, где постоянно идет работа с военными грузами. А также две большие секции с гаражами, где хранится военная техника», — уточнил мужчина.

Иные подробности пока не поступали.

Рано утром 13 сентября Лебедев сообщил, что представители подполья помогли российским солдатам уничтожить поезд с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Они повредили релейный шкаф на одном из железнодорожных перегонов в Шевченковском районе, из-за чего машинистам пришлось остановить движущийся состав. После этого бойцы Вооруженных сил РФ нанесли по вагонам удар.

11 сентября российские военнослужащие поразили склад с боеприпасами ВСУ в городе Кременчуге, расположенном в Полтавской области. По словам Лебедева, после удара со стороны местной железнодорожной станции Кагамлыкская начали доноситься звуки взрывов.

Ранее солдаты ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов на Украине.