В Госдуме РФ выступили за проведение показательных ядерных испытаний

Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник призвал провести показательные ядерные испытания, заявив, что многие зарубежные политики начали забывать об опасности ядерного оружия. Об этом он заявил «Ленте.ру».

Рассуждая о возможном применении Украиной «грязной бомбы», политик подчеркнул, что подобные действия Киева могут иметь тяжелейшие последствия и нанести огромный вред гражданскому населению.

По мнению законодателя, мир стал забывать о бомбардировке японского города Хиросима в 1945 году и аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в 1986 году. Как сказал Колесник, те события продемонстрировали, насколько разрушительным может быть все, связанное с ядерным оружием.

«Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерные взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать», — добавил депутат.

Он выразил уверенность, что в случае снятия моратория на испытания ядерного оружия человечество вновь задумается о его опасности.

В конце августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов допустил создание на Украине «грязной бомбы». Он не исключил, что для разработки такого оружия Киев может использовать ввозимые в страну отходы опасных химических производств и ядерного топлива.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что гонка за обладание ядерным оружием достигла своего апогея.