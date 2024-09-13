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В Госдуме РФ выступили за проведение показательных ядерных испытаний

Депутат ГД РФ Колесник предложил провести в стране испытания ядерного оружия

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Reuters

Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник призвал провести показательные ядерные испытания, заявив, что многие зарубежные политики начали забывать об опасности ядерного оружия. Об этом он заявил «Ленте.ру».

Рассуждая о возможном применении Украиной «грязной бомбы», политик подчеркнул, что подобные действия Киева могут иметь тяжелейшие последствия и нанести огромный вред гражданскому населению.

По мнению законодателя, мир стал забывать о бомбардировке японского города Хиросима в 1945 году и аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в 1986 году. Как сказал Колесник, те события продемонстрировали, насколько разрушительным может быть все, связанное с ядерным оружием.

«Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерные взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать», — добавил депутат.

Он выразил уверенность, что в случае снятия моратория на испытания ядерного оружия человечество вновь задумается о его опасности.

В конце августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов допустил создание на Украине «грязной бомбы». Он не исключил, что для разработки такого оружия Киев может использовать ввозимые в страну отходы опасных химических производств и ядерного топлива.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что гонка за обладание ядерным оружием достигла своего апогея.

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