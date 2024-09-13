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Средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов над регионами России за ночь

Минобороны: силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами РФ

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MOD Russia/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи сбили и перехватили 20 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

По данным министерства, восемь дронов уничтожены над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской. Еще по два беспилотника перехвачено и сбито над Смоленской и Орловской областями. Над Калужской областью ночью был сбит один дрон.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз до этого сообщал о девяти сбитых БПЛА в регионе за ночь. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Вечером 12 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в приграничном районе региона уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины. Кроме того, были сбиты два БПЛА.

В четверг в Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник.

Ранее генштаб Финляндии ответил на обвинение в атаках дронов на Мурманскую область.

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