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В Минобороны РФ заявили о поддержке Западом вторжения ВСУ в Курскую область

МО РФ: вторжение ВСУ в Курскую область произошло при поддержке Запада

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вторжение украинских войск в Курскую область произошло при поддержке Запада и вывело конфликт на новый уровень, заявил на Сяншаньском форуме замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Его цитирует ТАСС.

«После вторжения в начале августа этого года вооруженных сил Украины на территорию Курской области Российской Федерации, осуществленного при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение», — считает генерал.

Он отметил, что до начала операции ВСУ в Курской области Киев строил из себя жертву на международной платформе и преподносил конфликт как борьбу за независимость. Однако агрессия против мирных граждан России «развенчала эту ложь», отметил Фомин.

Военный добавил, что «проект Украина» как минимум с 2014 года — это не что иное, как инструмент западных стран, который они используют, чтобы нанести ущерб России.

Бои на территории Курской области продолжаются с 6 августа. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

12 сентября Минобороны РФ доложило об итогах двух дней контрнаступления в Курской области. По данным ведомства, ВС РФ в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Факт контрнаступления российских войск признал украинский лидер Владимир Зеленский, который заявил, что эти действия соответствуют плану ВСУ.

Ранее в МИД РФ рассказали о подобии концлагерей ВСУ в Курской области.

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