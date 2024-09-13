Все разбито, деревья перебиты: военные РФ рассказали об обстановке в Курской области

Украинские подразделения в Курской области пытаются проводить активные наступательные действия. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на российских военных, рассказавших об обстановке в одном из прифронтовых поселков региона.

«Противник выдыхается, но пытается по-прежнему проводить активные наступательные действия», — цитирует издания офицера Черноморского флота с позывным Боцман.

Один из военных, описывая обстановку, сообщил, что здесь «все разбито, деревья перебиты пулеметными очередями, ямы от прилетов, рядом работает артиллерия».

Как отмечает издание, в неназванном поселке украинские военные окапывались в самом начале вторжения в Курскую область, но задержаться надолго не смогли и отступили.

По словам российского оператора БПЛА, подразделения беспилотников работают целые сутки, семь дней в неделю.

12 сентября Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ отразили четыре попытки украинских военных прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области.

Ранее в СК рассказали о случаях терроризма со стороны ВСУ в Курской области.