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Глава разведки Израиля ушел в отставку из-за вторжения ХАМАС

Командующий израильской разведкой Сариэль подал в отставку

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Violeta Santos Moura/Reuters

Командующий израильской разведкой, бригадный генерал Йосси Сариэль подал в отставку после обвинений в неспособности предотвратить вторжение радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает CNN.

«7 октября в 06:29 я выполнил задание не так, как ожидал от себя, как ожидали от меня подчиненные и командиры, а также граждане государства, которое я так сильно люблю», — говорится в заявлении об отставке Сариэля.

Командующий добавил, что чувствует личную ответственность за произошедшее. В связи с этим в ближайшее время он намерен покинуть свой пост и «передать эстафету следующей смене».

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Затем в приграничные районы Израиля вторглись палестинские радикалы ХАМАС.

12 сентября 2024 года советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль приближается к ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС, что является одной из целей военных действий в секторе Газа.

Ранее ХАМАС заявил о жесте доброй воли для заложников в Газе.

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