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Российский боец взорвал гранату рядом с солдатами ВСУ, спасая сослуживцев

Боец ВС РФ Никитин взорвал гранату рядом с военными ВСУ, прикрывая сослуживцев

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Бывший директор школы из Пензенской области Сергей Никитин, отправившийся в зону СВО добровольцем, подорвал гранату рядом с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда прикрывал отход сослуживцев. Об этом RT сообщил его сын Анатолий Никитин.

«Они попали в окружение. Отец принял решение прикрывать отход своего отряда. Остался один, был ранен. И чтобы не попасть в плен, когда к нему подступили враги, он подорвал гранату рядом с ними», — сказал сын военнослужащего.

Анатолий Никитин добавил, что за свое решение военнослужащий был посмертно представлен к ордену Мужества. Также его имя присвоили отряду юнармейцев, отметил сын.

В марте продюсер кинокомпании «Ветер перемен» Владислав Кафеев сообщил, что в России снимут художественный фильм о совершившем подвиг на СВО Герое РФ Мергене Донгаке. Солдат вывел из-под огня раненого командира и взял командование на себя, несмотря на превосходящие силы противника. Донгак смог выстоять под ударом врага и обратить его в бегство.

Ранее в Госдуме восхитились российскими военными на СВО.

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