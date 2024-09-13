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Ким Чен Ын поручил расширить производство ядерных материалов

Ким Чен Ын поручил расширить производство ядерных материалов для атомного оружия

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Ким Чен Ын поручил расширить производство ядерных материалов для атомного оружия. Об этом сообщило государственное радио «Голос Кореи».

Соответствующее поручение корейский лидер дал во время рабочей поездки в Институт ядерного оружия.

«[Ким Чен Ын] наметил важные задачи по перспективному плану для увеличения производства ядерного вещества для атомного оружия», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы в рамках выполнения курса Трудовой партии Кореи на создание сильной армии. Отмечается, что партия КНДР считает укрепление военно-морских сил (ВМС) своей неотложной задачей.

До этого в МИД КНДР заявили, что Пхеньян будет готовиться к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее расширят производство беспилотников.

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